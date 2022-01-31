المنفي يشهد مراسم استكمال الطريق الدائري الثالث وتوقيع عقود لمشروعات جديدة

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، في مراسم تدشين أعمال استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث الذي ينفذه ائتلاف شركات مصرية.

وأوضح المجلس أن الطريق سيتم تنفيذه على أربع مراحل، بداية من غوط الشعال مرورًا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولًا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة.

كما أشار إلى حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء ومديري الأجهزة التنفيذية، وائتلاف الشركات المصرية المنفذة للمشروع.

– الدبيبة يفتتح مشروع استكمال مراحل الطريق الدائري الثالث

وخلال مراسم تدشين المشروع، جرى التوقيع على عدة عقود جديدة لتنفيذ عدد من مشاريع الطرقات الجديدة، أهمها طريق أجدابيا-جالو بمسافة 252 كيلومترًا، وكذلك طريق أوباري-غات بمسافة 360 كيلومتر.

كما جرى التوقيع على تنفيذ أربعة كباري جديدة وعدد من الطرق والجسور في تقاطع الدائري الرابع، وطريق المطار بمدينة بنغازي، وتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي في سبها وأجدابيا.

وشدد المنفي على أهمية هذه المشروعات ضمن خطتها لإعادة الإعمار وعودة الحياة، التي ستشمل عددًا من المشاريع في مناطق مختلفة، وقال: «لم نشاهد مشاريع بهذا الحجم منذ سنوات، واستكمالها في المدة الزمنية المحددة يعد انطلاقة قوية».