البرلمان يعلق جلسته ليوم غد لمناقشة آلية اختيار الحكومة الجديدة

العنوان-طبرق

علّق، مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته إلى يوم غد الثلاثاء لمناقشة آلية اختيار رئيس الحكومة الجديدة، بدلاً من حكومة الوحدة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقرر، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تخصيص جلسة 7 فبراير للاستماع للمترشحين إلى رئاسة الحكومة، فيما ستكون جلسة 8 فبراير لاختيار رئيس الحكومة الجديدة.

وفي مستهل جلسة اليوم، قال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيناقش غدا الثلاثاء إسقاط عضوية النواب الذين تم تعيينهم في السفرات والمؤسسات والشركات العامة والمصارف والذين أدو اليمين وامتنعوا عن حضور الجلسات.

كما أكد، أن النواب سيناقشون خلال جلسة يوم غد ملف الترشح لرئيس الوزراء.