الدبيبة يحظر الدخول للمؤسسات دون بطاقة التطعيم ضد كورونا

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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين قرارا بحظر دخول المواطنين والأجانب إلى جميع المؤسسات دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا.

ويشمل الحظر الذي يبدأ من 15 فبراير المقبل بحسب قرار الدبيبة المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الأسواق الكبرى.

وشدد قرار رئيس الحكومة على المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح كشف الجمعة. عن قرارات قد تكون قاسية نظرا لتفاقم الوضع الوبائي.

وشدد السايح على المواطنين ضرورة الالتزام قائلا :”لأن مانراه في الشارع لا يعطي اي انطباع بأن هناك موجة رابعة تضرب البلاد”.

وأشار مدير المركز إلى أن طرابلس وصل فيها عدد الحالات الى أكثر من 900 حالة لكل 100 ألف مواطن.

وقال السايح :”نحن كمركز نضع الإطار العام وعلى البلديات والوزارات المعنية التقيد بتنفيذ هذه الإجراءات”.