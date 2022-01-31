مجلس النواب يطالب السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الليبية

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني أحميد حومه.

وافتتحت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس النواب حول عدد من القضايا عقبها استماع لإحاطة من لجنة خارطة الطريق حول ما توصلت إليه.

وخلصت الجلسة، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إلى أن يشرع مكتب المقرر بالمجلس باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء ويقوم مكتب المقرر بفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها وتخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة لعرضها على مجلس النواب في جلسة المجلس الثلاثاء 08 فبراير لاختيار رئيس مجلس الوزراء وجلسة 07 فبراير للاستماع للمترشحين.

كما تم الإحاطة بأنه سيتم عرض قانون الأمن الداخلي وقانون الرياضة على مجلس النواب في جلسة غدٍ الثلاثاء، بالإضافة إلى مطالبة لجنة المالية بمجلس النواب بالاسراع في دراسة قانون توحيد المرتبات للعاملين بالدولة وعرضه جلسة الإثنين القادم.

وخلصت الجلسة أيضاً إلى مطالبة بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الليبية، ومطالبة النائب العام في التحقيق في منع طائرة النواب من الهبوط في مطار امعيتيقة، ومطالبة لجنة الطاقة بمجلس النواب باستدعاء رئيس الشركة العامة للكهرباء بشأن إنقطاع الكهرباء لفترات طويلة وعرض الحلول اللأزمة على مجلس النواب.

كما أنه تمت الإحاطة بعرض أسماء النواب الذين تولو مناصب حكومية أو شركات أو مؤسسات أو انقطعو عن العمل بالمخالفة للقوانين والاخلال بواجباتهم في جلسة غدٍ الثلاثاء.