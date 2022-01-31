صنع الله: استمرار حرق النفط والغاز والديزل لإنتاج الكهرباء كارثة وطنية

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن ميزانية المحروقات تكلف الدولة حاليا حوالي 20% من ميزانيتها، مشيرا إلى أن استمرار حرق النفط والغاز والديزل لإنتاج الكهرباء كارثة وطنية لا يجب أن تستمر.

وقال صنع الله، أثناء لقاءه للمهندس علي العابد، وزير العمل والذي كان مكلفا بمنصب وزير النفط، خلال إجازة محمد عون، والذي عاد لممارسة مهام عمله أمس الأحد: “الوضع سيكون أسوأ خلال سنتين من الآن إذا لم نتحرك سريعًا لإيجاد حلول”.

وأضاف “أوضحت للسادة في الشركة العامة للكهرباء عدة مرات بضرورة الاتجاه الفوري لاستعمال الطاقات المتجددة والنظيفة لإنتاج الكهرباء”.

وتابع “الإمارات تنتج ثلاثة أضعاف ليبيا من النفط ولكنها تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية النظيفة لإنتاج الكهرباء، ومصر تعتمد على مزارع الطاقة الشمسية”.

واستطرد “يجب على شركة الكهرباء البدء فورا في مشاريع الطاقة المتجددة وهي مشاريع ربما تأخذ بعض الوقت لكنها تفضي لتوفير 20 % من ميزانية الدولة حيث يمكن استخدامها في التنمية بدلا من حرقها”.