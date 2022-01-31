اوحيدة: تركيا حققت من الزيارات المتبادلة مع البرلمان والقوات المسلحة مكسبًا سياسيًا دون أي عناء

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن الممارسة السياسية هي أيضًا مدخلات ومخرجات، وأنهم ليسوا ضد الحوار السياسي الهادف مع الخصوم لتحقيق السلام العادل وإنهاء الأزمات وتبادل المصالح بين الدول.

اوحيدة أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سؤالي، ما هي النتيجة الإيجابية من الزيارات المتبادلة مع تركيا لكل من مجلس النواب وقواتنا المسلحة خطي الدفاع الأخير (للتيار الوطني) إذا صح ذلك أو جاز التعبير؟”.

وتابع: “حاولت أن أرى مبرر لهذه القفزات أو نتيجة أجابية لذلك، فلم أجد شيئًا، بينما حققت تركيا أردوغان منها مكسبًا سياسيًا دون أي عناء، ألا وهو شرعنة تواجدها العسكري في ليبيا، ومن ثم ترسيخ حقوقها الاقتصادية وربما حتى التاريخية في بلادنا، فلا يعتقد أحد أن النخب السياسية والإعلامية التركية تسوق لذلك وترسخه عبطًا. إنه الوعي السياسي يا هند فهل كنا على ضلالة؟”.

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