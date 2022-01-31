الناطق باسم البعثة: تابعنا بأسف منع “الشتيوي” من دخول ليبيا

ردًا على سؤال وجهته “218” للبعثة حول منع المترشح الرئاسي إسماعيل الشتيوي من دخول البلاد؛ أكد الناطق باسم البعثة الأممية في ليبيا، جان علم، في تصريح لـ”218″ رفض البعثة منع أي مواطن من ممارسة حقوقه الديمقراطية والسياسية.

وأشار “علم” إلى أن البعثة تابعت بأسف التقارير الواردة بشأن منع “الشتيوي” من الدخول إلى البلاد عبر أحد المعابر البرية، لافتًا إلى أن الأخير تواصل مع البعثة وأبلغها بأن ما تعرض له مرتبط برغبته تقديم أوراق ترشحه لرئاسة الوزراء.

ودعت البعثة الأممية في ليبيا، السلطات المعنية كافة إلى احترام حقوق المواطنة وضمان تحقيق المساواة بين المواطنين كافة بما يتماشى مع القانون والأعراف المحلية والدولية.

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