مكتب المقرر سيشرع باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الإثنين، إن مكتب المقرر بالمجلس سيشرع باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء.

وأوضح بليحق أن مكتب المقرر يقوم بفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها.

وأضاف. أنه سيتم إخطار لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة لعرض الملفات على مجلس النواب في جلسة المجلس الثلاثاء 08 فبراير لاختيار رئيس مجلس الوزراء. وجلسة 07 فبراير للاستماع للمترشحين.

وأكد أن جلسة اليوم خلصت للاتفاق على عرض قانون الأمن الداخلي وقانون الرياضة على مجلس النواب في جلسة غدٍ الثلاثاء.

وأفاد أنه تمت مطالبة لجنة المالية بمجلس النواب بالإسراع في دراسة قانون توحيد المرتبات للعاملين بالدولة وعرضه جلسة الإثنين المقبل.

وذكر المتحدث أن الجلسة طالبت كذلك بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الليبية.

كما طالب الجلسة بحسب بليحق النائب العام في التحقيق في منع طائرة النواب من الهبوط في مطار معيتيقة.

وقال المتحدث. إنه تمت مطالبة لجنة الطاقة بمجلس النواب باستدعاء رئيس الشركة العامة للكهرباء بشأن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وعرض الحلول اللازمة على مجلس النواب.

وخلص الاجتماع. بعرض أسماء النواب الذين تولوا مناصب حكومية أو شركات أو مؤسسات أو انقطعوا عن العمل بالمخالفة للقوانين والإخلال بواجباتهم في جلسة غدٍ الثلاثاء.