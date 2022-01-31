الدغيلي تعلق على ضم أعضاء من هيئة الدستور للجنة تعديل الدستور

علّقت، عضو ملتقى الحوار السياسي، سلوى الدغيلي، اليوم الإثنين، على التعميم الصادر من قبل رئاسة مجلس النواب على أعضاء المجلس قبل التصويت عليه بشأن تشكيل لجنة لمراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية للدستور.

وقالت الدغيلي، في تغريدة على تويتر، إن تواجد أعضاء هيئة كتابة الدستور في اللجنة المُراد تشكيلها لتعديل المشروع يعتبر شرعنة للهيئة بالرغم من انقضاء وانتهاء ولايتها واستغلالها كأداة سياسية للأطراف المخاصمة للبرلمان.

وأضافت الدغيلي، إن بعد الاطلاع على مقترح تشكيل لجنة للنظر في تعديل مشروع الدستور، يمكن القول بأنه لا يمكن تصور الوصول لوفاق حول مشروع الدستور بهذه التشكيلة عوضاً عن انعدام إمكانية الوصول لأي عقد اجتماعي سياسي في هذه الفترة من النزاع.