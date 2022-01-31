عقيله صالح: اختيار رئيس الحكومة سيتم في جلسة 8 فبراير

قال عقيلة صالح:” لدينا قامات نستعين بها في المسار الدستوري وسنتسلم ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة لفحصها”.

وأضاف عقيله صالح، في كلمة له خلال جلسة النواب اليوم الإثنين، إنه سيقوم مقرر الجلسة باستلام ملفات المترشحين للحكومة لدراسة توافقها مع الشروط المطروحة، وتُترك لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة في الأمر.

وتابع:” على اللجنة أن تعرض الأمر على مجلس النواب في جلسة 8 فبراير لاختيار رئيس الحكومة وجلسة 7 فبراير للاستماع للمترشحين”.

ولفت إلى أن قانون الأمن الداخلي يعرض على مجلس النواب في جلسة الغد الأول من فبراير.

وشدد على ضرورة مطالبة لجنة المالية الإسراع في مراجعة قانون توحيد المرتبات وعرضه في جلسة الإثنين المقبل.

وتمسك بضرورة مطالبة بعض السفراء ومستشارة الأمين العام بعدم التدخل في الشؤون الليبية، وسنبعث برسالة إلى الأمين العام بذلك الأمر”.

وطالب النائب العام بالتحقيق في منع طائرة أعضاء مجلس النواب من الذهاب إلى طبرق والهبوط في مطار معيتيقة.

وطالب رئيس لجنة الطاقة باستدعاء رئيس شركة الكهرباء في مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وعرض الحلول أمام مجلس النواب.

ولفت إلى أن عرض أسماء النواب الذين تولوا مناصب أو انقطعوا عن الجلسات وأخلوا بواجباتهم في جلسة يوم الغد.