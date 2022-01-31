حكومة الوحدة: روسيا تعتزم فتح سفارتها في طرابلس وقنصليتها في بنغازي

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين أن مسؤولًا روسيًّا بارزًا أعرب عن نية بلاده استئناف نشاطها الدبلوماسي عبر فتح سفارتها في العاصمة طرابلس والقنصلية العامة في مدينة بنغازي؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأضافت الحكومة، في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمنطقة الشرقية السفير أنور المرتضى، مع نائب نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية إيفان مولوتكوف.

وأوضح البيان أن مولوتكوف رحب بالوفد في إطار تنسيق الجهود لإنجاح الزيارة الرسمية المرتقبة لنائب رئيس الحكومة حسين القطراني المقررة إلى روسيا الاتحادية. وأكد المسؤول الروسي ترحيب بلاده بهذه الزيارة، معتبرًا أنها تمثل «خطوة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين».