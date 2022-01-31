سلوى الدغيلي تعلق على ضم أعضاء من هيئة الدستور للجنة تعديل الدستور

العنوان-بنغازي

علّقت، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، الدكتور سلوى الدغيلي، اليوم الإثنين، على التعميم الصادر من قبل رئاسة مجلس النواب على أعضاء المجلس قبل التصويت عليه بشأن تشكيل لجنة لمراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية للدستور.

وقالت الدغيلي، في تغريدة على تويتر، إن تواجد أعضاء هيئة كتابة الدستور في اللجنة المُراد تشكيلها لتعديل المشروع يعتبر شرعنة للهيئة بالرغم من انقضاء وانتهاء ولايتها واستغلالها كأداة سياسية للأطراف المخاصمة للبرلمان.

وأضافت الدغيلي، إن بعد الاطلاع على مقترح تشكيل لجنة للنظر في تعديل مشروع الدستور، يمكن القول بأنه لا يمكن تصور الوصول لوفاق حول مشروع الدستور بهذه التشكيلة عوضاً عن انعدام إمكانية الوصول لأي عقد اجتماعي سياسي في هذه الفترة من النزاع.

إن تواجد أعضاء هيئة كتابة الدستور في اللجنة المُراد تشكيلها لتعديل المشروع يعتبر شرعنة للهيئة بالرغم من إنقضاء و إنتهاء ولايتها و إستغلالها كأداة سياسية للأطراف المخاصمة للبرلمان . — Salwa Eldaghili (@eldaghili) January 31, 2022

يأتي ذلك، بينما عممت رئاسة مجلس النواب على أعضاء المجلس التعديل الدستوري 12، والذي يقضي بتعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري.

وينص التعديل على تشكيل لجنة من 24 عضوا موزعين بالتساوي بين كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إضافة إلى 06 أعضاء من الخبراء يختارهم مجلسا النواب والدولة بالتساوي بينهما.

وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبا.