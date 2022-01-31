العامة للكهرباء تواجه مصاعب خارجة عن إرادتها تحول دون رفع الطاقة

أفادت الشركة العامة للكهرباء بأنها تواجه صعوبات خارجة عن إرادتها تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية إلى أقصى حد، وهو ما أثر سلبا على معدلات الإنتاج في ظل ارتفاع الاستهلاك المتوقع.

وأوضحت الشركة في بيان، أن بعض تلك الصعوبات يتمثل في تعذر تشغيل الوحدة البخارية الأولى في محطة الخليج لعدم توفر الوقود وذلك لسوء الأحوال الجوية التي أعاقت وصول الناقلة المحملة بالوقود للمحطة، كما أن انخفاض وتذبذب ضغط الغاز في محطة الخمس البخارية تسبب بإيقاف بعض الوحدات حفاظا على سلامتها وزيادة ساعات الطرح لتتوافق قيمة الإنتاج مع كمية الطاقة المستهلكة.

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