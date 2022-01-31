بالروابط.. وزارة التعليم تعتمد التعليم عن بُعد عبر تطبيق التيليجرام

قدمت وزارة التربية التعليم عدد من الروابط الالكترونية عب قناة تطبيق التيليجرام والمتعلقة بالتعليم عن بُعد.
واشارت الوزارة في منشور لها انه من خلال هذه الروابط يتم خِلاله تسجيل الدروس التعليمية لكل الصفوف الدراسية.
وهذه الروابط مقسمة على المراحل التعليمية من الأول إلى السادس الابتدائي.
قناة الصف الأول اِبتدائي لغة عربية ورياضيات
https://t.me/joinchat/VO69hnJWw5Eokros
قناة الصف الثاني مادتي اللغة العربية والرياضيات
https://t.me/+RrCgdCqHNqntBAWg
قناة الصف الثاني الابتدائي للغة الإنجليزية
https://t.me/joinchat/SUPY3qMXlCGgQSOE
قناة للصف الثالث الابتدائي لغة عربية ورياضيات
https://t.me/joinchat/TpP6OOTnjbXEYW-d
قناة العلوم الأستاذة عبير ساسي ثالث ورابع وخامس وسادس
https://t.me/joinchat/UUiuPioDqWgMpZxJ
قناة رياضيات الصف الرابع
https://t.me/joinchat/RVp2bGzF4jp7buJh
قناة الرياضيات الصف الخامس
https://t.me/joinchat/TsSq3_Nd5_DQhI_a
قناة الإنجليزي رابع وخامس
https://t.me/joinchat/UepeFqbzizpcY_0m
قناة اِجتماعيات رابع وخامس وسادس
https://t.me/joinchat/WMyEOfMRvJONx4ZW
مجموعة اللغة العربية للصفوف رابع وخامس وسادس
https://t.me/joinchat/GNF60NKavKjHCUQz
قناة الرياضيات الصف السادس الابتدائي
https://t.me/lessonmath6
قناة الصف الرابع والخامس والسادس اللغة العربية والتربية الإسلامية
https://t.me/joinchat/ZgS2Gj-1UXpjNzg8
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