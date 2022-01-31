بالروابط.. وزارة التعليم تعتمد التعليم عن بُعد عبر تطبيق التيليجرام

قدمت وزارة التربية التعليم عدد من الروابط الالكترونية عب قناة تطبيق التيليجرام والمتعلقة بالتعليم عن بُعد.

واشارت الوزارة في منشور لها انه من خلال هذه الروابط يتم خِلاله تسجيل الدروس التعليمية لكل الصفوف الدراسية.

وهذه الروابط مقسمة على المراحل التعليمية من الأول إلى السادس الابتدائي.

قناة الصف الأول اِبتدائي لغة عربية ورياضيات

https://t.me/joinchat/VO69hnJWw5Eokros

قناة الصف الثاني مادتي اللغة العربية والرياضيات

https://t.me/+RrCgdCqHNqntBAWg

قناة الصف الثاني الابتدائي للغة الإنجليزية

https://t.me/joinchat/SUPY3qMXlCGgQSOE

قناة للصف الثالث الابتدائي لغة عربية ورياضيات

https://t.me/joinchat/TpP6OOTnjbXEYW-d

قناة العلوم الأستاذة عبير ساسي ثالث ورابع وخامس وسادس

https://t.me/joinchat/UUiuPioDqWgMpZxJ

قناة رياضيات الصف الرابع

https://t.me/joinchat/RVp2bGzF4jp7buJh

قناة الرياضيات الصف الخامس

https://t.me/joinchat/TsSq3_Nd5_DQhI_a

قناة الإنجليزي رابع وخامس

https://t.me/joinchat/UepeFqbzizpcY_0m

قناة اِجتماعيات رابع وخامس وسادس

https://t.me/joinchat/WMyEOfMRvJONx4ZW

مجموعة اللغة العربية للصفوف رابع وخامس وسادس

https://t.me/joinchat/GNF60NKavKjHCUQz

قناة الرياضيات الصف السادس الابتدائي

https://t.me/lessonmath6

قناة الصف الرابع والخامس والسادس اللغة العربية والتربية الإسلامية

https://t.me/joinchat/ZgS2Gj-1UXpjNzg8