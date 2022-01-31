السعيدي: علينا اليوم قبل الغد البحث عن بديل لحكومة الدبيبة

قال عضو مجلس النواب، علي السعيدي:” هل سيتم مناقشة الدستور وفق دائرة واحدة أم 3 دوائر؟، هذه أمور تحتاج لتوضيح من لجنة خارطة الطريق” .

وأضاف السعيدي، في كلمة له بجلسة مجلس النواب اليوم الإثنين:” علينا اليوم قبل الغد البحث عن بديل لحكومة الدبيبة، بخارطة واضحة واختصاصات واضحة لنتمكن من الوصول إلى الانتخابات”.

وشدد على ضرورة وضع مدة زمنية لعمل هذه الحكومة، حتى لا تستمر إلى الأبد.

وتابع:” كنت أتمنى من خطاب رئيس المجلس بشأن فصل بعض الأعضاء المقاطعين والذين تحصلوا على مناصب أن يحدث منذ 2014، ليكون هناك هيبة للمجلس”.

وأوضح:” نتمنى أن تكون هذه المرحلة أساسية لتصل بنا إلى بر الأمان وتشكيل حكومة قوية”.