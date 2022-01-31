القطراني يبحث مع سفير اليونان مساعي أثينا لحل الخلاف السياسي في ليبيا

بحث النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني اليوم الاثنين مع السفير اليوناني لدى ليبيا لدى إيوانيس ستاماتيكوس العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والدور الإيجابي الذي تلعبه اليونان من خلال عضويتها بالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وسعيها لحل الخلاف السياسي الحاصل في ليبيا .

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن القطراني أكد خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه بالعاصمة طرابلس أنه ومن خلال المبادرة التي أطلقها بين القطبين التشريعي والتنفيذي في ليبيا يرغب في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بينهما ولتوحيد الرؤية حول مستقبل البلاد من خلال اعتماد خارطة طريق واضحة المعالم وبجدول زمني ملزم للطرفين لإيصال البلاد إلى الاستحقاق الانتخابي وترك الأمر لأكثر من 2.5 مليون ناخب ليختاروا سلطتهم سواء كانت منصب الرئيس أو السلطة التشريعية .