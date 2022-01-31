الدبيبة: رئيس مجلس النواب يقوم بمحاولة يائسة لعودة الانقسام

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يقوم بـ«محاولة يائسة لعودة الانقسام»، وذلك تعليقاً على إعلان المجلس اعتزامه اختيار رئيس جديد للحكومة الأسبوع المقبل.

وأضاف في تصريحات لقناة «الجزيرة»، اليوم الإثنين: « الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات»، مشيرا إلى تواصله مع «أغلب الأطراف الدولية وهي ترفض تصور رئيس مجلس النواب للمرحلة الانتقالية».

كما اعتبر أن «نتائج الاتفاق السياسي واضحة في طبيعة العلاقة بين الهيئات والمؤسسات، ونحن نعمل وفقا له».

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وخلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم بحضور عقيلة صالح، جرى الإعلان عن فتح باب التقدم لمنصب رئاسة الوزراء واختيار رئيس جديد للحكومة في 8 فبراير المقبل. ويفترض أن يستمع المجلس إلى المرشحين لرئاسة الوزراء في جلسة الإثنين المقبل (7 فبراير).

كما طالب المجلس خلال الجلسة اليوم مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بـ«عدم التدخل في الشؤون الليبية» وهي التي تتمسك ببقاء الحكومة إنجاز الانتخابات قبل نهاية منتصف العام الجاري.