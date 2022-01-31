بليحق يوضح ما خلصت إليه جلسة مجلس النواب

العنوان – طبرق

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن جلسة اليوم الإثنين انطلقت بالاستماع لإحاطة من لجنة خارطة الطريق حول ما توصلت إليه.

وأكد بليحق أنه سبقت الإحاطة خلال جلسة اليوم كلمة لرئيس مجلس النواب حول عدد من القضايا.

وأضاف أن جلسة اليوم خلصت إلى أن إن مكتب المقرر بالمجلس سيشرع باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء ويقوم بفحصها للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها.

وأوضح المتحدث أنه سيتم إخطار لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة لعرض الملفات على مجلس النواب في جلسة المجلس الثلاثاء 08 فبراير لاختيار رئيس مجلس الوزراء وجلسة 07 فبراير للاستماع للمترشحين.

وقال بليحق إن الجلسة خلصت كذلك على عرض قانون الأمن الداخلي وقانون الرياضة على مجلس النواب في جلسة غدٍ الثلاثاء، ومطالبة لجنة المالية بمجلس النواب بالإسراع في دراسة قانون توحيد المرتبات للعاملين بالدولة وعرضه جلسة الإثنين المقبل.

وأفاد أنه تمت مطالبة بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الليبية، ومطالبة النائب العام في التحقيق في منع طائرة النواب من الهبوط في مطار معيتيقة.

وقال المتحدث إنه تمت مطالبة لجنة الطاقة بمجلس النواب باستدعاء رئيس الشركة العامة للكهرباء بشأن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وعرض الحلول اللازمة على مجلس النواب.

وأكد أنه سيتم خلال جلسة الغد عرض أسماء النواب الذين تولوا مناصب حكومية أو شركات أو مؤسسات أو انقطعوا عن العمل بالمخالفة للقوانين والإخلال بواجباتهم.