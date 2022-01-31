وزارة العمل تبحث تفعيل البرامج التدريبية للعام الجاري

ليبيا – عقد رئيس لجنة متابعة مشاريع التنمية عادل عبدالسلام اجتماعًا مع مدير إدارة التدريب المهني ومدير مكتب ذوي الإعاقة ومدير مكتب تمكين المرأة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل روزنامة التدريب لعام 2022 التي أطلقت نهاية العام الماضي، وآليات البدء فيها بمختلف المناطق والبلديات على مستوى ليبيا، والتي تخص الباحثين عن عمل.

وفي إجتماع منفصل، ناقش رئيس اللجنة مع مدير إدارة متابعة مكاتب العمل بالمناطق ومدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة سبل تفعيل الدورات التدريبية لموظفي الوزارة والمكاتب وفق الاحتياجات التدريبية، وذلك لموظفي ديوان الوزارة والمكاتب على المستوى الوطني وذلك في إطار روزنامة التدريب للعام الحالي.

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