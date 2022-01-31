“دون الإشارة إلى الانتخابات”.. النواب يمضي في اختيار رئيس حكومة في 8 فبراير

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن المجلس سيشرع في اختيار رئيس جديد للحكومة في جلسة 8 فبراير القادم، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة بالخصوص.

وأفاد بليحق في بيان بأن “مكتب المقرر بالمجلس سيشرع باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء، ويقوم مكتب المقرر بفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها، وتخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة لعرضها على مجلس النواب في جلسة المجلس الثلاثاء 08 فبراير، لاختيار رئيس مجلس الوزراء وجلسة 07 فبراير للاستماع للمترشحين”.

وفي السياق أشار بليحق لمطالبة اللجنة المالية بالمجلس بالإسراع في دراسة قانون توحيد المرتبات للعاملين بالدولة، وعرضه في جلسة الإثنين القادم، بالإضافة لمطالبة لجنة الطاقة بمجلس النواب باستدعاء رئيس الشركة العامة للكهرباء بشأن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، وعرض الحلول اللازمة على مجلس النواب.

وكشف بليحق عن عرض أسماء النواب الذين تولوا مناصب حكومية أو شركات أو مؤسسات أو انقطعوا عن العمل بالمخالفة للقوانين، والإخلال بواجباتهم في جلسة غدٍ الثلاثاء، مشيراً لمطالبة المجلس بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الليبية، ودعوة النائب العام للتحقيق في منع طائرة النواب من الهبوط في مطار امعيتيقة.

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