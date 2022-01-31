العرفي: شاركت في التظاهرة الرافضة لمسودة الدستور وسأناقش مطالب المتظاهرين في البرلمان

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن مجلس النواب يتفهم مطالب المتظاهرين من تيار الحراك الفيدرالي، وأنه يؤمن بحقوق كل الأقاليم الليبية، خاصة وأنه يريد تأسيس شراكة وطنية حقيقية قائمة على العدل، عبر دستور توافقي يضمن حقوق الجميع.

وأشار العرفي في تصريحات لـ”إندبندنت عربية”، إلى أنه شارك في التظاهرة الرافضة لمسودة الدستور، لأنه نائب عن برقة، وعليه الوقوف على مطالب من انتخبوه الرافضين لمسودة الدستور.

وأردف بقوله: “سأعمل على نقل مطالب جميع المتظاهرين الرافضين لمسودة الدستور، وسأعمل على مناقشتها في البرلمان ووضعها في عين الاعتبار”.

وأشار إلى أن نواب برقة في البرلمان سيقفون مع مطالب الشارع مهما ارتفع سقف المطالب، مضيفًا: “نريد دولة عادلة تكفل حقوق كل المدن والمناطق والأقاليم”.

وأتم بقوله “أغلب نواب الشرق الليبي مجمعون على دعم مقترح تشكيل لجنة خبراء، بواقع 10 أشخاص من كل إقليم، لمناقشة مقترحين لا ثالث لهما، كتابة دستور جديد أو العودة لدستور التأسيس زمن المملكة”.