الغزالي: مجلس الدولة إرهابي إخواني شوّه الدولة الليبية

قال النائب أبو بكر الغزالي، عضو مجلس النواب:” أتمنى أن تترجم الكلمات الرافضة للتدخل الأجنبي لقرار من مجلس النواب بإخراج البعثة الأممية من المشهد نهائيا وإسقاط مجلس الدولة من المشهد”.

وأضاف الغزالي، في كلمة له خلال جلسة البرلمان اليوم، إن مجلس الدولة ليس إلا جسم مسخ خلقناه بأيدينا، وعلى مجلس النواب أن يرفع أسهمه في الشارع الليبي بإخراج البعثة ومجلس الدولة من المشهد”.

ولفت إلى أن البعثة شوهت المشهد، ومجلس الدولة ليس إلا مجلس إرهابي إخواني شوه الدولة الليبية.

وتساءل:” هل لجنة خارطة الطريق تضمن إجراء الانتخابات ولو بعد 16 شهرًا؟، متابعا:” أحملها مسؤولية أن تضع لنا البديل لذلك من الآن، حتى لا نصل إلى إخفاق ونعيد الكرة مرة أخرى ونشكل لجنة خارطة طريق جديدة”.

وشدد على ضرورة أن تضع خارطة الطريق حل بديل جديد يغير كافة الوجوه من المشهد، بأن يتم تسليم السلطة لهيئة قضائية أو عسكرية مثلاً.