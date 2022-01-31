الدبيبة: الاهتمام بالشباب هدف أساسي للحكومة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الاهتمام بالشباب هدف أساسي لحكومة الوحدة الوطنية مشيرا إلى دورهم في رسم ملامح ليبيا الجديدة التي تهدف للبناء وتنبذ الحرب والانقسام.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة اليوم الاثنين في فعاليات اليوم الثاني للبرنامج التدريبي (روافد) والذي يشارك به عدد من الشباب المتفوقين في الشهادة الثانونية من كافة مناطق ليبيا، بحضور وزراء الحكم المحلي، والتعليم العالي، والشباب، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وخصص اليوم للإجابة عن تساؤلات الشباب حول الحياة السياسية في ليبيا، ودورهم في الدستور، وآلية تفعيل الإدارة المحلية ودورهم في إنجاحها، ومستوى التعليم العالي في ليبيا والعمل على معالجة مشاكله.

وتحدث عدد من الشباب والشابات في هذه الملفات وطرحوا أفكارهم وتساؤلاتهم، وتولى الوزراء الرد عليها ومناقشتها.