السفير التركي: تركيا تنظر إلى ليبيا كبلد موحد ولا تفرق بين منطقة وأخرى

ليبيا – قال السفير التركي كنعان يلماز إن زيارته إلى بنغازي السبت الماضي جاءت تلبية لدعوة عميد بلدية المدينة صقر عمران بوجواري.

السفير التركي لفت في تصريح لوكالة “الأناضول” إلى أنه تفقد مبنى القنصلية العامة التركية في بنغازي خلال زيارته، مؤكدًا رغبة بلاده في إعادة فتح القنصلية العامة التركية في بنغازي.

وأوضح أنه عقد اجتماعات مثمرة مع بوجواري، وأعضاء من مجلس النواب ومجلس مدينة بنغازي، وبحثوا فرص التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والثقافة والصحة والنقل والتوأمة بين المدن.

وأكد أن تركيا تنظر إلى ليبيا كبلد موحد، ولا تفرق بين منطقة وأخرى، مشيرًا إلى أن ليبيا دولة شقيقة وصديقة تربطها مع تركيا روابط تاريخية متميزة.

وبيّن أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع كافة شرائح الشعب الليبي.

كما تطرق السفير التركي إلى أنه ناقش مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، ورجال الأعمال الليبيين الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين العلاقات في مجالي الاقتصاد والتجارة.

ونوّه إلى أن رجال الأعمال الأتراك أكدوا خلال المباحثات استعدادهم لمواصلة مشاريعهم غير المكتملة، ولعب دور في إعادة إعمار ليبيا وتنميتها بمشاريع جديدة.

كما أكد أنه بحث مع الجانب الليبي مسألة استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بنغازي، مضيفًا: “تذكرون أنه كان لدينا لقاء إيجابي وصادق للغاية مع رئيس مجلس النواب (في طبرق) السيد عقيلة صالح في مدينة القبة (شرق) منذ فترة وجيزة”.

وأعرب عن أمله في استمرار الزيارات المتبادلة بشكل متزايد في الفترة المقبلة من أجل اتخاذ خطوات ملموسة بشأن القضايا المتفق عليها خلال زيارته إلى بنغازي.

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