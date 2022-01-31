ويليامز تروي تفاصيل لقائها مع المكونات الليبية

تجري المبعوثة الأممية، ستيفاني ويليامز، مؤخرا عدة لقاءات محلية ودولية، ورجح البعض أن سبب هذا الظهور لويليامز يأتي على شكل دفاع عن نفسها وعن عملها، مبتعدة عما يحدث من تخبطات في قرارات البعثة الأممية في الشأن الداخلي للبلاد، بسبب احتمالية استمرارها لمدة زمنية أخرى.
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قناة ليبيا
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