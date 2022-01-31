وزارة المواصلات ترد على عقيلة صالح بشأن تأخر طائرة النواب

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أصدرت وزارة المواصلات بيان اليوم الأثنين عبر صفحتها بالفيسبوك بشأن حادثة تأخر الطائرة المخصصة لنقل أعضاء مجلس النواب.

وعلقت الوزارة على تصريحات رئيس مجلس النواب، وما تناقلته وسائل الإعلام بشأن حادثة تأخر الطائرة التابعة لشركة برنيق للطيران والتي كانت مخصصة لنقل أعضاء مجلس النواب إلى مدينة طبرق.

وأشارت إلى ما صاحب هذه التصريحات من اتهام للحكومة بتعطيل جلسة مجلس النواب المزمع عقدها اليوم الاثنين.

وتابع البيان ” بعد تتبّع خلفيات الحادثة من مصلحتي الطيران المدني والمطارات المختصة بالإشراف على حركة الطيران والمطارات. تبيّن أن سبب تأخر الطائرة هي أمور فنيّة ولوجستية. متمثلة في عدم وجود مكان مخصص بساحة مطار معيتيقة الدولي لاستقبال الطائرة. مما تسبب في تأخير الرحلة بشكل مؤقت وفور توفّر المكان تم إعطاء الإذن باستئناف الرحلة “..

وأكدت الوزارة أنها جهة تنفيذية تقدم خدماتها لجميع الليبيين وتدعو الجميع إلى تحري الدقة والمسؤولية. وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وفي سياق متصل طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في افتتاح جلسة النواب اليوم الأثنين التحقيق في تأخير طائرة النواب القادمة من طرابلس لطبرق.

في حين أعتبر صالح أن تأخير الطائرة ليس له مبرر وأنه عمل يمس الأمن القومي مطالبا النائب العام والأجهزة الرقابية التحقيق في هذه الواقعة.

وفي سياق متصل أعلن مجلس النواب، اليوم الإثنين، تعليق جلسته إلى يوم غد الثلاثاء لمناقشة آلية اختيار رئيس الحكومة الجديدة.

في حين خصص رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، جلسة 7 فبراير المقبل للاستماع للمترشحين إلى رئاسة الحكومة.

وستكون جلسة 8 فبراير مخصصة لاختيار رئيس الحكومة الجديدة. بدلاً من حكومة الوحدة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

في حين كان صالح قال خلال جلسة اليوم أنه ستتم في جلسة يوم غد مناقشة إسقاط عضوية النواب الذين تم تعيينهم في السفارات والمؤسسات والشركات العامة والالطائرة.الذين أدو اليمين وامتنعوا عن حضور الجلسات.