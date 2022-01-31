رئاسة الأركان البحرية تبحث سير العمل مع أمراء الشعب والوحدات

بحث رئيس أركان القوات البحرية اللواء شعيب الصابر مع عدد من أمراء الشعب والوحدات البحرية سير العمل وتنفيذ الخطة التدريبية بالإضافة لتوفير الامكانيات لتنفيذها بنجاح وخاصة في تدريب المتطوعين للانضمام الي صفوف القوات البحرية كضباط صف وجنود.

وناقش المجتمعون بمقر رئاسة الأركان البحرية أعمال الصيانة المختلفة والمراحل التي وصلت إليها والتي تنفذها القدرات الفنية من ضباط وضباط صف القوات البحرية.

وأكد رئيس أركان القوات البحرية على امتنانه وشكره لمنتسبي القوات البحرية مطالبا ببذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح وأداء الواجب الوطني في صورته المثلى.