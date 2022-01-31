قنيدي: لابد من إصلاح البرلمان وتوحيد الجيش

قال النائب سالم قنيدي، عضو مجلس النواب، إن الفترة الزمنية ستمدد إلى أكثر من سنة، وفق ما ذكرته لجنة خارطة الطريق.

وأضاف قنيدي، في كلمة له بجلسة البرلمان اليوم الإثنين:” لابد من إصلاح وضع البرلمان في الفترة القادمة، وانتخاب اللجان البرلمانية وإعطائها صلاحيات وتمكينها من أداء واجباتها مع الوزارات والحكومات الموجودة”.

واستطرد:” على الحكومة الجديدة، عرض برنامجها علينا، لنعرف ما تنوي القيام به، ويكون عملها محدود ومحصور في خارطة الطريق”.

ولفت إلى أنه بدون توحيد الجيش لن تخرج القوات الأجنبية، لذلك لابد أن نسعى إلى توحيده.