الدبيبة يحذر من محاولات عودة الانقسام

حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من محاولات وصفها باليائسة لعودة الانقسام في ليبيا.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “أنه كلما ابتهج الليبيون بابتعادهم عن شبح الانقسام وتوحيد المؤسسات، نجد اليوم محاولات فردية يائسة لعودته”.

خلصت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء إلى الاتفاق على أن يشرع مكتب المقرر بالمجلس باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء ويقوم مكتب المقرر بفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها وتخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة لعرضها على مجلس النواب في جلسة المجلس الثلاثاء 08 فبراير لاختيار رئيس مجلس الوزراء وجلسة 07 فبراير للاستماع للمترشحين .