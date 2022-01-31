انتشال قنبلة تزن 250 كلغم من مدرسة «أولاد تليس» بمنطقة الساعدية في الجفارة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، أن فريق مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة، التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، تمكن من انتشال قنبلة تزن نحو 250 كيلو غرامًا من داخل مدرسة «أولاد تليس» بمنطقة الساعدية في الجفارة.

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن المدرسة متوقفة عن العمل بسبب ما لحقها من دمار جراء الحروب والاشتباكات التي شهدتها المنطقة خلال العامين 2019 و2020.

وأوضحت الوزارة أن فريق مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة انتقل على الفور إلى الموقع بعد ورود معلومة عن تواجد جسم غريب بالمدرسة يرجح أن يكون قنبلة بالمدرسة، مشيرة إلى أن الفريق تبين له أن الجسم الغريب عبارة عن «قنبلة تم Yسقاطها من طائرة حربية».

وبينت وزارة الداخلية أن القنبلة «هي من النوع الخطير جدًّا، وتحتوي على أكثر من 70 كيلوغرامات من المواد شديدة الانفجار»، مؤكدة نقلها بمعية الفريق إلى منطقة الهيرة فور اكتشافها، وإعدامها بنجاح صباح اليوم الإثنين.