الدبيبة يدشن مشروع استكمال مراحل الطريق الدائري الثالث

العنوان – طرابلس

دشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الأثنين أعمال استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث.

ويزيد الطول الإجمالي للمشروع 23 كم وسيتم تنفيذه على أربع مراحل؛ بداية من غوط الشعال مرورا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة.

وجاء الافتتاح بحضور عدد من الوزراء ومديري الأجهزة التنفيذية، وائتلاف الشركات المصرية المنفذة للمشروع.

وفي سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.263 مليار دينار.

وأصدر مجلس الوزراء، القرار رقم (360) بشأن اعتماد إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم – حسن علام – رواد الهندسة الحديثة).