قتلى وجرحى في الزاوية جراء سقوط قذيفة على أحد المنازل

قالت مصادر محلية أن مواجهات مسلحة تجري داخل مدينة الزاوية منذ عصر اليوم، وتحديداً في منطقة تقاطع الذئب.

وبحسب المصادر، فإن المواجهات اندلعت نتيجة خلاف بين مواطنَين على إحدى السيارات، ما أدى إلى الاشتباك بين جماعة كل من الطرفين، فيما أشارت بعض المصادر لوفاة طفلة جراء تعرضها للضرب.

كما علمت 218 أن المواجهات تسببت بسقوط قذيفة على أحد المنازل ما أسفر عن قتلى و9 جرحى تتفاوت حالاتهم بين المتوسطة والحرجة.

وتستمر فوضى السلاح الخارج عن سيطرة الدولة في ليبيا، والذي من شأنه أن يعرقل أي مسار سياسي يمهد لإنهاء الأزمة الحالية والمستمرة منذ سنوات.

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