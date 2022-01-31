الاقتصاد الوطني دوامة تبحث عن منقذ

ما يزال المواطن الليبي يئن تحت وطأة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، باحثا عن بريق أمل تلتف حوله الأسرة الليبية.
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قناة ليبيا
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