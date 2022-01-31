ثابت يتفقد أوضاع المنتخب الوطني بمعسكره بالكويت

زار مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبدالمطلب ثابت، مساء اليوم الإثنين، رفقة سفير ليبيا لدى دولة الكويت، سليمان الساحلي، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك خلال المعسكر التدريبي المقام فى دولة الكويت.

وكان فى استقبال ثابت، فور وصوله، لمقر البعثة بنادي النصر الكويتي، رئيس بعثة المنتخب الوطني، نوري جموم، ورئيس نادي النصر الكويتي، وبحضور رئيس العلاقات العامة فى الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وتم خلال اللقاء، مناقشة أوضاع منتخبنا الوطني لكرة القدم، من حيث التدريبات، والتجهيزات،خلال المعسكر التدريبي، استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وقدم رئيس وأعضاء بعثة المنتخبن الوطني، الشكر والتقدير، للمندوب، على كرم زيارته لبعثة الفريق، الأمر الذي ساهم فى الرفع من معنوياتهم، كما قدموا الشكر والثناء لسفير ليبيا لدى دولة الكويت، سليمان الساحلي، على متابعة اوضاع البعثة منذ وصولها.

وتأتي هذه الزيارة ‏على هامش مشاركة السفير، في الاجتماع التشاوري المُغلق لوزراء الخارجية العرب، والذي تستضيفه اليوم دولة الكويت .