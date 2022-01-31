المنفي خلال مشاركته في تدشين الطريق الدائري الثالث: الحكومة تنطلق بقوة في مجال الإعمار والتنمية

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، في مراسم تدشين أعمال استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث، الذي سيتم تنفيذه على أربع مراحل، بداية من غوط الشعال مروراً بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولاً إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة، وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء ومديروا الأجهزة التنفيذية وائتلاف الشركات المصرية المنفذة للمشروع.

وتم خلال مراسم تدشين المشروع، التوقيع على عدة عقود جديدة لتنفيذ عدد من مشاريع الطرقات الجديدة، أهمها طريق أجدابيا جالو بمسافة 252 كيلومتر، وطريق أوباري غات بمسافة 360 كيلومتر، وأربعة كباري جديدة وعدد من الطرق والجسور في تقاطع الدائري الرابع وطريق المطار بمدينة بنغازي، و تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي في سبها وأجدابيا.

وأشاد المنفي، في كلمته أمام الحضور، بأهمية المشروع والجهود التي بذلتها حكومة الوحدة الوطنية، ضمن خطتها لإعادة الإعمار وعودة الحياة، والتي ستشمل عدداً من المشاريع في مناطق مختلفة، لاسيما أننا لم نشاهد مشاريع بهذا الحجم منذ سنوات، معتبراً أن استكمالها في المدة الزمنية المحددة يُعد انطلاقة قوية في مجال الإعمار والتنمية.

وأكد بيان المجلس الرئاسي، فإن مشاركة المنفي تأتي تأكيداً على أهمية الاهتمام بالبنية التحتية، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع تنفيذ الطرق في كل أنحاء البلاد.