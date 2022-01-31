صنع الله: ميزانية المحروقات تكلف الدولة الليبية حالياً حوالي 20% من ميزانيتها

العنوان – طرابلس

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن ميزانية المحروقات تكلف الدولة الليبية حالياً حوالي 20% من ميزانيتها.

وأضاف صنع الله خلال لقائه مع وزير النفط والغاز المكلف علي العابد أن الوضع سيكون أسوأ خلال سنتين من الآن إذا لم نتحرك سريعاً لإيجاد حلول.

وأوضح رئيس المؤسسة أن استمرار حرق النفط والغاز والديزل لإنتاج الكهرباء كارثة وطنية لا يجب أن تستمر.

وأفاد صنع الله أنه أوضح للمسؤولين في الشركة العامة للكهرباء عدة مرات بضرورة الاتجاه الفوري لاستعمال الطاقات المتجددة والنظيفة لإنتاج الكهرباء.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية تنتج ثلاث أضعاف ليبيا من النفط ولكنها تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية النظيفة لإنتاج الكهرباء.

وذكر أن دولة مصر تعتمد على مزارع الطاقة الشمسية، ويجب على شركة الكهرباء البدء فوراً في مشاريع الطاقة المتجددة وهي مشاريع ربما تأخذ بعض الوقت لكنها تقتضي لتوفير 20 % من ميزانية الدولة حيث يمكن استخدامها في التنمية بدل من حرقها.