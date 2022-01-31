الدرسي: مسودة الدستور الحالية مشوهة وتقود إلى حرب أهلية

قال النائب إبراهيم الدرسي، إن لجنة خارطة الطريق توسعت بشكل مضطرب، ورأينا أشخاصا لم نراههم من قبل تجتمع وأخرى تغيب ولم تحضر.

وأضاف الدرسي، في كلمة له أمام مجلس النواب:” لابد أن يلتزم كل عضو في اللجنة بالحضور وإلا يُستبدل بشخص آخر”.

ولفت إلى أن تأخير التصويت على الدستور سببه لجنة الـ 60 المتناقضة، وهذا الدستور المشوه الذي يرفضه كثير من مكونات المجتمع الليبي والذي سيقود إلى حرب أهلية لا محالة إن تم الاستفتاء عليه.

وأشار إلى أن اللجوء إلى الحل البديل الذي اقترحه عقيلة صالح طالما نادينا به، وهو دستور مؤقت توافقي بين الليبين يتكون من 10 من برقة و10 من فزان و10 من طرابلس.

وتابع:” نتفاجأ من لجنة خارطة الطريق يقولون إنه سيتكون من النواب والثلث المعطل الذي يسمى مجلس الدولة الذي أصبح برلمانًا موازيًا وأيضًا من لجنة الـ60 التي أخفقت طيلة 7 سنوات”.

واستطرد:” أنا ضد أن يكون تركيب المسار الدستوري بهذه التشكيلة، ولابد من فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة الجلسة المقبلة”.