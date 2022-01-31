المرعاش: مبادرة القطراني هدفها التشويش على خطوات البرلمان في إنتاج حكومة مصغرة

ليبيا – أكد المحلل السياسي كامل المرعاش أن جلسة اليوم الإثنين ستجري كما خطط لها مسبقًا، وهو قبول ملفات مترشحين لمنصب رئيس الحكومة دون تغيير، رغم الضغوط الخارجية.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد، أوضح أن هناك محاولة للتشويش على خطوات مجلس النواب مثل مبادرة نائب رئيس الحكومة حسين القطراني للوساطة بين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، والتي سيكون مصيرها الفشل الأكيد.

وأشار إلى أن الحراك الوطني الذي بدأ ينشط ويتوسع منذ لقاء المرشحين للرئاسة في ضيافة المرشح خليفة حفتر سيكون حاضرًا بقوة في جلسة البرلمان اليوم ، وسوف ينتج حكومة وحدة وطنية حقيقية مصغرة هدفها الأساسي تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإزالة العقبات والعراقيل التي حالت دونها في 24 ديسمبر الماضي.

وحول طرح لجنة خارطة الطريق، قال المرعاش: إن بعض أعضاء لجنة خارطة الطريق متشبثين بوهم التوافق مع مجلس الدولة الإستشاري وهذا يجعلهم منفصلين تمامًا عن الواقع.

وتابع المرعاش حديثه: “أعضاء اللجنة تغاضوا عن مؤامرات الإخواني خالد المشري وسعيه لتخريب أي توجه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، خشية الخسارة، لتدني شعبية التنظيم”.

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