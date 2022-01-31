“الدبيبة” يهاجم “عقيلة” ويؤكد أن الحكومة ستواصل عملها حتى إجراء الانتخابات

وصف رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة جهود رئيس البرلمان عقيلة صالح بشأن تعيين حكومة جديدة بالمحاولة اليائسة لإعادة الانقسام إلى ليبيا، مؤكداً أن حكومته ستواصل عملها لحين إجراء انتخابات.

وتأتي تصريحات مكتب الدبيبة لوكالة “رويترز”، في وقت يستعد فيه مجلس النواب للنظر في ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة.

يُذكر أن مجلس النواب كان فتح الأسبوع الماضي باب الترشح لرئاسة الحكومة وحدّد 13 شرطاً لذلك، كما كلّف لجنة خارطة الطريق بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بالخصوص.

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