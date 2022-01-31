لابد من وضع حد لتدخلات السفراء والبعثة الأممية في الشأن الداخلي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

دعا عضو مجلس النواب، سالم قنان، وضع حد لتدخلات البعثة الأممية في ليبيا، منتقداً حديث المستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز، حول إمكانية عقد الانتخابات العامة في يونيو المقبل.

ورفض قنان في كلمة له بجلسة مجلس النواب الأثنين. تدخل السفراء في الشأن الداخلي. مشيراً إلى أن أحد المسؤولين الليبيين وصل به تحدي الجميع بالحديث حول بقائه بدعم أمريكي، وهذا لا يعقل.

وطالب قنان، إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية دون تمييز. مؤكداً أن الأمازيغ لديهم تحفظات بخصوص مشروع الدستور المطروح حالياً. داعياً إلى أجراء تعديل دستوري في حال أراد الليبيين الذهاب إلى توافق.