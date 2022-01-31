أعيان صبراتة: ندعو إلى عصيان مدني شامل بعد الاعتداء على المستشفى

أدان مجلس الحكماء والأعيان صبراته، بأشد العبارات الاعتداء الذي حصل علي احد مرافق الدولة، بمدينة صبراته متمثل في مستشفي صبراته التعليمي والذي قامت به مجموعة مارقة خارجة عن القانون من مدينة الزاوية، والذي تسبب في أضرار مادية في أملاك الدولة وأملاك المواطنين، وسبب هلع لدي طواقم المستشفي والنزلاء وتسبب في قفل المستشفي الذي يقدم في خدماته إلي جميع مدن المنطقة الغربية وباطن الجبل، بحسب بيان المجلس.

أضاف البيان: “عليه نحن حكماء واعيان صبراته نتوجه إلي أجهزة الدولة والحكومة بالتدخل وكذلك نتوجه إلي أهلنا في الزاوية من حكماء واعيان الزاوية والمسؤولين بها إلي التدخل لأجل كبح جماح الفئة المارقة من أبناء الزاوية ونحذر من العواقب في حالة تكرر الأمر، كما ندعو جميع المواطنين بمدينة صبراتة إلى عصيان مدني شامل حتى تلتفث حكومة الوحدة الوطنية لخطورة ماتمر به مدينتنا الحبيبة من اختراقات و انتهاكات سائلين الله السلامة للجميع”.