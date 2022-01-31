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مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا إلى ٣٠ أبريل القادم

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية



<br /> مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا إلى ٣٠ أبريل القادم<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية
















ليبيا

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا إلى ٣٠ أبريل القادم

31 January, 2022

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بوابة افريقيا الاخبارية

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