



<br /> مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا إلى ٣٠ أبريل القادم<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية





























ليبيا مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا إلى ٣٠ أبريل القادم 31 January, 2022 رابط مختصر



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا