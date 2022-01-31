ليبيا الان مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا إلى ٣٠ أبريل القادم تم النشر منذُ 8 ثوانياضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا إلى ٣٠ أبريل القادم<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا إلى ٣٠ أبريل القادم 31 January, 2022 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا FacebookTwitterWhatsAppEmail
أضف تعليقـك