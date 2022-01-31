وليامز: الانتخابات هي السبيل الوحيد لحل أزمة الشرعية في ليبيا

العنوان-طرابلس

جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل أزمة الشرعية في ليبيا هو من خلال صناديق الاقتراع.

وبحسب تغريدة لها عبر تويتر جاء ذلك خلال لقاء وصفته بالممتاز جمعها الاثنين بمسؤولي حزب “السلام والازدهار” في طرابلس.

وأطلعت وليامز رئيس الحزب محمد خالد الغويل ومجموعة متنوعة من أعضاء الحزب على أهداف مهمتها في ليبيا، بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت وليامز إنها أجرت “نقاشًا جيدًا حول رؤية الحزب لمستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي، بما في ذلك إعادة الانتخابات إلى مسارها كأولوية”.

وشددت وليامز على أهمية دور الأحزاب السياسية في الحياة المؤسسية والسياسية للبلاد، ورفع أصوات قرابة 3 ملايين مواطن ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت.