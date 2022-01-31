“مكافحة الأمراض” يُكثّف ورشه التدريبية لرفع كفاءة كوادره بمدينة الخمس

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالشراكة مع منظَّمة اليونيسف، ورش العمل التدريبية في مدينة الخمس، من أصل ثلاث ورش عمل في مجال الإدارة الفعالة للطعوم والحلقة الباردة.

وأوضح المركز في بيان، أن الورشة التدريبية استهدفت 90 فني تطعيم من داخل بلدية الخمس، مشيراً إلى توالي ورش العمل التدريبية لتشمل كافة البلديات في عموم البلاد، والتي من المتوقَّع أنْ تستهدف حوالي 5000 فني تطعيم، من أجل رفَع كفاءة العمل وتقديم خدمات صحية عالية الجودة.

جدير بالذكر أن المركز الوطني دعا الحكومة إلى سداد مستحقات الطواقم الصحية العاملة في مراكز العزل والفلترة، لرفع الإضراب الذي أثّر على أداء المراكز، في ظل دخول البلاد للموجة الرابعة من انتشار متحور أوميكرون.

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