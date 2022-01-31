مجلس النواب الليبي يعلن أنه سيختار رئيساً جديداً للحكومة الأسبوع المقبل

أعلن مجلس النواب الليبي الذي عُقد في طبرق بشرق البلاد، اليوم الاثنين، أنه سيعقد جلسة في الثامن من فبراير (شباط) المقبل، لاختيار رئيس جديد للحكومة، في آلية قد تعمّق الانقسام وتؤجج الصراع على السلطة.

وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة قبل عام في عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وقيادة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أنه تعذر إجراؤها في موعدها المقرر، بسبب خلافات بين الأطراف الليبية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح صحافي، «بدء تسلم ملفات الترشح لرئاسة (الحكومة) وفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة»، مشيراً إلى أنه سيتم «عرضها على مجلس النواب في جلسة الثامن من فبراير لاختيار رئيس مجلس الوزراء وجلسة السابع من فبراير للاستماع للمترشحين».

وفي أول رد فعل على إعلان مجلس النواب، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة رفضه لما وصفه بأنه «محاولة فردية» من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لفرض مرحلة انتقالية جديدة. وقال الدبيبة في تصريح صحافي: «ما يقوم به رئيس مجلس النواب، هو محاولة يائسة لعودة الانقسام (…)، الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات». وأضاف: «مخرجات الاتفاق السياسي واضحة بشأن المجلس الرئاسي والحكومة، ونحن نعمل وفقاً له»، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف العام الماضي.

ويعتبر مجلس النواب أن حكومة الدبيبة «منتهية الولاية» مع إرجاء الانتخابات، ويؤكد ضرورة إعادة تشكيلها. إلا أن الحكومة أكدت مراراً استمرارها في عملها، إلى حين تسليم الحكم إلى سلطة جديدة منتخبة.

وأكد بليحق أن مجلس النواب طالب بعض السفراء من دون تسميتهم ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم التدخل في الشؤون الليبية.

وكانت موفدة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز طالبت مرات عدة بأن يركز مجلس النواب على تحديد موعد جديد للانتخابات بدلاً من تغيير الحكومة، والتسبب في إطالة الأزمة السياسية والمراحل الانتقالية، وفق قولها.