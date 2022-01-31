مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى 30 أبريل

وافق مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى 30 أبريل القادم، والتي ينتهي تفويضها الأخير الصادر في 30 سبتمبر 2021، هذه الليلة،

وجاء قرار مجلس الأمن هذا المساء، بعدما حال الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا داخل المجلس دون تجديد التفويض السنوي للبعثة في أكثر من مرة منذ سبتمبر 2021، والتي كان آخرها الخميس الماضي.

وأكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني في تغريدة له «وجود انقسام في مجلس الأمن بخصوص قرار تمديد ولاية البعثة وتعيين المبعوث الأممي الجديد»، وأضاف أنه «نظراً لهذا الاختلاف صوت مجلس الأمن منذ قليل ووافق على تمديد ولاية البعثة الأممية بشكله الحالي ثلاثة أشهر حتى 30 أبريل 2022 والنظر مجدداً في قرار تفويض وهيكلية البعثة لاحقاً».

– موسكو وواشنطن تعرقلان تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

وفي 27 يناير الجاري، عرقل الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا داخل مجلس الأمن الدولي، إصدار قرار يهدف إلى تمديد تفويض مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعدما طرحت المملكة المتحدة مشروعا جديدا لتمديد مهمة البعثة حتى 15 سبتمبر القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» الخميس الماضي، عن دبلوماسيين أن موسكو تشترط أن يعين مجلس الأمن الدولي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا، بينما تريد واشنطن بقاء الأميركية ستيفاني وليامز على رأس البعثة بالإنابة.

ولا تزال رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شاغرة منذ استقالة المبعوث الخاص السابق السلوفاكي يان كوبيش في 17 نوفمبر ومغادرة منصبه يوم 10 ديسمبر 2021.

وأرجئ الخميس الماضي، التصويت على مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا لتجديد تفويض البعثة إلى أجل غير مسمى. وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن ذلك «جرى لأن روسيا كانت تعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) ضده قبل أن تطرح مشروع قرار مضاد كان على الأرجح سيواجه بفيتو أميركي».