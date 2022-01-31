المواصلات تصدر بيانا حول تأخر طائرة النواب من طرابلس إلى طبرق

العنوان-طرابلس

أصدرت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، بيانًا أوضحت فيه سبب تأخر الطائرة المخصصة لنقل أعضاء مجلس النواب من العاصمة طرابلس إلى مدينة طبرق، مؤكدة أن أسباب التأخير أمور فنية ولوجستية.

وفي بيان لها ردا على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قالت الوزارة: “بعد تتبّع خلفيات الحادثة من مصلحتي الطيران المدني والمطارات المختصة بالإشراف على حركة الطيران والمطارات، تبيّن أن سبب تأخر الطائرة هو أمور فنيّة ولوجستية متمثلة في عدم وجود مكان مخصص بساحة مطار معيتيقة الدولي لاستقبال الطائرة، مما تسبب في تأخير الرحلة بشكل موقت وفور توفّر المكان تم إعطاء الإذن باستئناف الرحلة”.

وأكدت الوزارة أنها جهة تنفيذية تقدم خدماتها لجميع الليبيين، داعية الجميع إلى تحري الدقة والمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وكان قد رئيس مجلس النواب خلال جلسة الاثنين على الحادث، معتبرا أنه عمل بفعل فاعل، ويمس الأمن القومي ووحدة البلاد.