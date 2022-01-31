لجنة رقابية للمتابعة والتفتيش على مصانع تعبئة المياه

شدد مدير مكتب الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية نوري الضاوي، على ضرورة تشكيل فرق تفتيشية تتولى مهام الرقابة والتفتيش على مصانع المياه، ومتابعة عمليات الإنتاج بها.

وأوضح الضاوي في تعميم اطّلعت 218 على نسخة منه، أن مهام فرق التفتيش التأكد من مطابقات المنتجات للمواصفات القياسية الليبية رقم 10 لسنة 2020، الخاصة بمياه الشرب المعبأة، مع سحب الكميات غير المطابقة وإحالة أصحابها للجهات القضائية من حيث الاختصاص.

جدير بالذكر أن التعميم يأتي في إطار الخطط الموضوعة من الهيئة بشأن تطبيق الإجراءات الرقابية على كافة محال تداول الأغذية والأدوية، للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

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