اللواء المسماري: خلايا في دول الجوار توفر الدعم لعناصر داعش في الجنوب

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن “المجموعات الإرهابية التي تم القضاء عليها في معركة القطرون تحظى بدعم من خلايا إرهابية في دولة السودان”، لافتاً إلى أن المجموعات الإرهابية تمتلك آليات حديثة وكميات كبيرة من الذخائر، لافتا أنه يجب “على المجتمع الدولي أن يتيقظ لذلك باعتبارهم خطر حقيقي يهدد الامن في ليبيا”.

اللواء المسماري أوضح في تصريحات خاصة بقناتنا، أن “القيادة العامة حريصة وبشكل يومي على متابعة ودراسة المواقف العسكرية”، مؤكداً بأن “القوات المسلحة تمتلك مخزونا من المعلومات وهو ما سهل عمليات القضاء على هذه الجماعات المتطرفة”.