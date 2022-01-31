مستشفى صبراتة تعلن تعليق العمل رفضًا لـ”التصرف العدواني” ضد العناصر الطبية

أعلنت مستشفى صبراتة التعليمي تعلن تعليق العمل بها لحين إشعار آخر رفضًا للتصرف العدواني ضد العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأكدت «المستشفى»، في بيان أنه “تم إيقاف العمل بالمستشفى بسبب عزوف الأطباء والتمريض خاصة العنصر النسائي عن العمل، بعد الاعتداء بالسلاح عليهم وتكسير عدة أجزاء من المستشفى”.

وطالب “الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق ومعاقبة المعتدين على حرمة المستشفى والموظفين والمرضى”، وجددت المستشفى مطالبتها لـ “الجهات الأمنية والمجلس البلدي بضرورة توفير حماية للمستشفى، وإلا لن نستطيع الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية بالصورة المطلوبة”.

وأوضحت المستشفى، أنها “مؤسسة مدنية وجهة خدمية لم ولن نكون مصدرًا للفتنة وسنعمل بكل الإمكانيات المتاحة، لخدمة أهلنا بصبراتة بعد توفير الحماية للموظفين”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكماء والأعيان صبراته، أدانوا بأشد العبارات الاعتداء الذي وقع على أحد مرافق الدولة، بمدينة صبراتة متمثل في مستشفى صبراتة التعليمي والذي قامت به مجموعة مارقة خارجة عن القانون من مدينة الزاوية، والذي تسبب في أضرار مادية في أملاك الدولة وأملاك المواطنين، وسبب هلع لدى طواقم المستشفى والنزلاء وتسبب في قفل المستشفى الذي يقدم في خدماته إلى جميع مدن المنطقة الغربية وباطن الجبل، بحسب بيان المجلس.

وأضاف البيان: “عليه نحن حكماء وأعيان صبراته نتوجه إلي أجهزة الدولة والحكومة بالتدخل وكذلك نتوجه إلى أهلنا في الزاوية من حكماء وأعيان الزاوية والمسؤولين بها إلى التدخل لأجل كبح جماح الفئة المارقة من أبناء الزاوية ونحذر من العواقب في حالة تكرر الأمر”.

وختم البيان داعيًا “جميع المواطنين بمدينة صبراتة إلى عصيان مدني شامل حتى تلتفت حكومة الوحدة الوطنية لخطورة ما تمر به مدينتنا الحبيبة من اختراقات و انتهاكات سائلين الله السلامة للجميع”.